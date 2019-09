Nii Omniva reklaami ja perioodika osakonna juht Sandra Krusel kui ka Express Posti müügiosakonna juht Sirly Lepik ütlesid, et reklaamist loobujate arv on seotud majandusliku olukorraga. Kui majandus on heal järel ja inimestel rohkem raha käes, tellitakse kleepse enam. Majanduslanguse ajal soovitakse aga sooduspakkumistel silma peal hoida.

Lepiku sõnul loobuti reklaamist kõige massilisemalt valimiste ajal.