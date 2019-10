Harjumaa võib saada ühtse ühistranspordi piletisüsteemi

Täna allkirjastasid majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart koostöömemorandumi. Selles lepiti kokku Tallinna regiooni liikuvuse edasise planeerimise põhimõtetes.

Ühtse transpordi liinivõrk ja piletisüsteem tuleb analüüsimisele

Ajaloolises Tallinna trammidepoos toimunud allkirjastamisel lepiti kokku ühises eesmärgis vähendada Tallinna transpordi negatiivset mõju keskkonnale. Samuti rõhutati ühtsetel alustel liikuvuse planeerimise olulisust, mis ei takerdu omavalitsuste piiridesse.

Pealinna ja selle lähiümbruse transpordi CO2 jalajälg on ligikaudu pool kogu Eesti transpordi keskkonnasaastest. Seetõttu on piirkonnas kõige tulusam säästvasse liikuvusse investeeringud teha. Majandusministeerium toetas seda omalt poolt ning lähtub kokkuleppest Euroopa Liidu toetusfondide rahastuse jagamisel.

Minister Aasa hinnangul on koostöö oluline, et pendelrändajatel oleks võimalikult lihtne liigelda olenemata omavalitsuste piiridest.

„Peame arvestama, et üha kasvava rahvaarvuga piirkonnas ei saa autode hulk enam nii jõudsalt tõusta, kuna muidu lihtsalt ei pea taristu vastu. Mul on hea meel, et Tallinna linnavalitsus näeb, et väljakutsetele tuleb koos vastu minna,“ lisas Aas.

Eesmärgi täitmiseks analüüsitakse erinevaid stsenaariumeid liikuvuse parandamiseks ning pole välistatud, et tulevikus luuakse Harjumaa liikuvuse koordineerimiseks ühendamet. Sealhulgas tuleb analüüsida ühtse ühistranspordi liinivõrgu ja piletisüsteemi loomist Tallinna regioonis.

Kõlvart soovib alternatiive autostumisele