HARULDASED FOTOD | Armas lendorav või pagana punnsilm? Loodussõprade arm või metsaomanike hirm?

„See, et lendorava elupaikade arv on viie aastaga kasvanud, ei tähenda veel, et haruldane punase raamatu liik oleks hukust päästetud,” nii rääkib Uudo Timm. Mees, kes lendoravaid uurinud enam kui 30 aastat.

Kaeme nüüd perra, kuis ta Alutaguse laantes oravakaamereid üle vaatamas käis ja mis neis kaamerasilma ette oli jäänud.

Alustuseks aga ehmatavad fotod laastavast ja mitte just kõige keskkonnasõbralikumal moel tehtud kiirustavast lageraiest, kus võis hävineda ka lendorava elupaik.

Homses, 7. novembri Maalehes jätkame teemat pikema artikliga, kust huviline leiab hinnangu lendoravate tänasele olukorrale. Aga ka mõned tulevikulootused oravate tõttu probleemidesse sattunud metsaomanike elu parandamiseks.

Nüüd aga kaamerasse jäänud jäädvustusi.

Foto: Uudo Timm

Uudo Timm

Uudo Timm

Uudo Timm

Uudo Timm

Uudo Timm

Uudo Timm

Uudo Timm