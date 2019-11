"Süüdistused, mis ministri vastu on tõusnud, on väga tõsised. Praegu on oluline teada saada, kas need vastavad tõele ja kui sügavad on probleemid," sõnas Seeder Maalehele antud kommentaaris.

"Täna pole ministrit Eestis ja tagaselja neid asju ajada ei saa. Kui ta tagasi saabub, tuleb tema enda käest küsida. Seda peab tegema nii tema enda erakond kui peaminister. Ka prokuratuur on alustanud uurimist. Kui süüdistused vastavad tegelikkusele, peab minister loomulikult tagasi astuma," lisas ta.