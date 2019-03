Seeder lükkab Maalehe usutluses tagasi etteheited, et poleks olnud tarvis hakata EKREga koalitsiooni tegema: "Pole põhjust olla hüsteeriline ja pettunud, käimas on täiesti normaalne demokraatlik protsess. Käimas on see, mida soovitakse: ütleme "ei" sallimatusele, "ei" vihkamisele, "ei" välistamisele. Me ei saa eitada nii suurt mandaati, kui on EKRE-l."