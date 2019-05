Maaleht on õige väljaanne, kus sellist küsimust esitada ja ka vastus saada, sest kui inimeste tundmaõppimiseks soovitatakse nendega minna matkale, on meil selline kogemus just varnast võtta.

Nimelt sattusin 2016. aasta kevadel MTÜ Mondo kaudu väikese seltskonnaga, kuhu kuulus ka toona riigikogu väliskomisjoni liikmena Henn Põlluaas, külastama Ghanat. Et küla, mida Mondo abistas, asus riigi põhjaosas, tuli pealinn Accrast tillukesse Kongo külla jõudmiseks kihutada kitsukeses väikebussis 900 km läbi riigi. Mulje, mida bussitäis valgeid täismustas Aafrika riigis põhjustas, oli märkimisväärne.