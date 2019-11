Hiina turg äratab Eesti toidusektoris huvi

Edukalt tegutsevad ettevõtjad on Hiina turu avanemisel tekkinud võimalused juba kiirelt ära kasutanud. Märkimisväärselt on hoogustunud piimatoodete eksport kahel viimasel aastal. Alates turu avamisest 2016. aastal on Hiinasse eksporditud üle 1600 tonni vadakupulbrit (7,5 mln €) ning 20 tonni juustu (27 000 €).

Alates 2018. aastast ongi vadakupulber tõusnud peamiseks ekspordiartikliks Hiinasse. Tänu suurenevale vadakupulbri ekspordile asub Hiina Eesti päritolu piimatoodete sihtriikide järjestuses 7. kohal (arvutatud väärtuse alusel). Euroopa Liidu väliste riikide arvestuses asub Hiina nüüd esikohal.

Euroopa Komisjon prognoosib pikemas vaates pulbrite ja juustu ekspordimahu kasvu, seega võib Hiina turg osutuda piimatööstusele suurepäraseks ärivõimaluseks lisandväärtusega toodete müügi järjepideval kasvatamisel.

Foto: Maablogi

Eesti ekspordil Hiinasse on suur osa kalasektoril. Külmutatud krevetid on aastaid olnud üks peamine kaubaartikkel. 2019. aasta esimese 8 kuu jooksul eksporditi 135 tonni krevette (505 000 €), mis näitab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes küll langust. Lestaliste eksport on tõusuteel ja viimaste andmete põhjal kalatoodetest enim viidud kaup (295 tonni; 1,5 mln €).

Eesti kilu ja räime saab Hiinasse eksportida alates 2016. aastast, kui Hiina järelevalveasutusega allkirjastati toiduohutuse protokoll kilu ja räime ning nendest valmistatud toodete lubamiseks sealsele turule. Statistikaameti andmetel on turu avamisest saati sel suunal veetud 368 tonni räime (186 000 €) ja 26 tonni kilu (20 000 €).

Joogisektor on samuti Hiina suunal kanda kinnitanud – Hiina turule on müüdud nii linnaseõlut, viina, siidrit, kääritatud jooke kui ka naturaalset vett. Tagasihoidlikus väärtuses viiakse Hiinasse veel Eesti päritolu šokolaadi ja pärmi.

2019. aastal on Hiinasse eksporditud mitu partiid naturaalset mett, kokku üle 2 tonni. Kuigi paljudes kaubagruppides on mahud veel väikesed, siis Aasia turu üüratu potentsiaal on toidusektori ettevõtetele võimaluseks saavutada suurt edu.

2019. aasta esimese 8 kuu seisuga on Hiina sihtturgude arvestuses Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordis 17. kohal, Euroopa Liidu väliste riikide arvestuses 7. kohal. Kaupu on sel suunal viidud kuue miljoni euro väärtuses, mis võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal näitab kasvu 28%.