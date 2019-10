Hiite pildivõistlusele oodatakse töid veel kaks nädalat

Veel kaks nädalat, kuni 15.10, saab saata fotosid hiite kuvavõistlusele. Oodatud on põliste looduslike pühapaikade pildid nii Eestist kui mujalt maailmast.

Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks jagatakse eriauhindu teemadel: hiis, püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, pärimus, saared.

12. korda toimuva rahvusvahelise võistluse teema on looduslikud (mitte ehitatud-rajatud) pühapaigad: hiied, pühad mäed, puud, kivid, veekogud jm looduspaigad, kus juba meie esivanemad käisid palvetamas, ravimas, ande jätmas, nõu pidamas, ennustamas jm kombetalitusi täitmas.

Võistluse eesmärk on väärtustada põliste väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning julgustada inimesi pühapaiku külastama ja hoidma.

Fotosid saab võistluse leheküljel üles laadida kuni 15.10.2019 südaööni.

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna vanimad looduskaitsealad. Kultuuriministeeriumi looduslike pühapaikade arengukava sõnul on paljud Eesti looduslikud pühapaigad kasutusel ka tänapäeval.

Seal ravitakse, ohverdatakse, palvetatakse, mälestatakse lahkunuid ning järgitakse muid tavasid. Pühapaik on põlvkondade sideme ning järjepidevuse, samuti looduse ja vaimse pärandi hoidmise koht.

Eesti suurimad ja tuntuimad pühapaigad on Võhandu Pühajõgi, Otepää pühajärv, Tamme-Lauri tamm, Saula Siniallikad, Panga pank, Kaali Pühajärv, Lehmja hiietammik jt. Kümneid pühapaiku on ka Tallinna lähiümbruses ja need leiab pühapaikade kaardilt.