Hiiumaa hundirünnaku ohver: see oli kohene šokk, kõik kohad olid verd täis

Keskkonnaagentuuri ulukiseire aruande kohaselt polnud möödunud aastal Hiiumala ühtegi hundi pesakonda, kuid isendeid on siiski siin-seal märgatud. Kattel ei usu, et ründaja oli koer, sest maja ümber on mets ning lähedal asuvatel naabritel sellist suurt koera pole. Ta lisas, et talvel oli sealkandis näha hundijälgi.

Eelmisel aastal ei saanud Hiiumaa ühtegi luba huntide küttimiseks. „Kui see tõesti oli hunt, siis võib-olla antakse kohe luba, aga suvel hunti küttida.... See on nagu heinakuhjast nõela otismine – jälgi pole, sügav rohi, igal pool puud lehtedes. Ei näegi teda. Ega see hunt end ise ka pakkuma ei tule, et laske mind,” ütles Kattel.

Katteli sõnul päästis Nappiri halveimast see, et ohver ei läinud uksest välja. „Kui oleks läinud uksest kaugemale, poleks saanud kohe tuppa tagasi hüpata ja ei tea, millega see siis oleks võinud lõppeda,” rääkis ta.

Eesti Jahimeeste Seltsi hinnangul annavad ründe agressiivsus, koera ründeaegne reaktsioon ja häälitsused ning käitumine peale rünnakut ekspertidele alust arvata, et tegemist oli hundiga. Seda kinnitab nende sõnul ka fakt, et ümbruskonnas puuduvad suured ja hundisarnased koerad täielikult. Ka ründe alla sattunud naisterahva kirjeldus viitab EJS-i hinnangul sellele, et tegemist oli hundiga.

