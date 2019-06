Hiiumaa näide: maal elamiseks ei pea kasvatama kartulit, võib teha ka tsirkust

Annaliisa Post RUS 13

Tsirkusetegemise kõrvalt leiavad Helena Ehrenbusch ja Ulrike Jäger aega ka ehitamiseks ning talu arendamiseks. Annaliisa Post

Hiiumaal Luidjal seisab maantee ääres värviline maja, mille hoovis on tsirkusetelk, puuskulptuurid ning värviliseks tuunitud auto. Ehkki ametlikult on tegu Lepiku taluga, on koht tuntud kui Luidja tsirkusetalu.