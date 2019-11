Hiiumaa võimalikku marutaudijuhtumit enam uurida ei saa, sest rebasekorjus kadus

Kütt Hillar Lõppe ei mäletanud, millal viimati Hiiumaal mõni marutaudis uluk oleks leitud.

“See oli nii ammu, et mina küll ei mäleta enam. Olen 40 aastat jahimees olnud,” ütles ta. “Marutaud peaks tervest Eestist kadunud olema.”

Eesti kuulutati marutaudivabaks riigiks 3. aprillil 2013. Sellele vaatamata külvatakse aeg-ajalt väikelennukist vaktsiini. Peamiselt vaktsineeritakse ulukeid Venemaaga piirneval alal.

Veterinaar- ja toiduameti Hiiumaa keskuse juhtisspetsialist Jüri Lauter ütles, et marutaudi kahtlusega leide on Hiiumaal mõnikord olnud, aga need pole kunagi kinnitust leidnud.

“Ikka tuleb mõni rebane või kährik õue peale või kustub kuskil ära. Võib ju öelda, et kadunud inimpelgus on marutaudi tunnus, aga need kahtlused pole kunagi kinnitust leidnud,” rääkis ta.

Lauter lisas, et haiguse levikut Eestis ei saa täiesti välistada, sest inimesed liiguvad maailmas ringi ja võivad nakkuse kuskilt kaasa tuua. “Valvel võiks ikka olla, aga resümee võiks inimestele olla see, et tuleb rahulikult võtta, oma koerad ja kassid iga kahe aasta tagant ära vaktsineerida ning surnud metsloomi ei maksa kätega torkida,” lausus ta.

Marutaud on loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb alati surmaga. Marutaudikahtlasest loomast tuleb koheselt teavitada loomaarsti.

Hoolimata sellest, et Eesti on viimased kuus aastat olnud marutaudivaba riik, paikneme me marutaudist oluliselt ohustatud piirkonnas. Seetõttu on kõigi kasside ja koerte marutaudivastane vaktsineerimine endiselt kohustuslik.

Looma omanik peab tagama, et temale kuuluvad lemmikloomad oleksid regulaarselt marutaudi vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimiste vahe ei tohi sõltuvalt kasutatavast vaktsiinist olla pikem kui kaks aastat.