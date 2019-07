Terviseametist öeldi eile Hiiu Lehele, et nende andmetel on haigestunud veel üks sama talu kitsepiima joonud mees, kes on praegu haiglaravil. Üks entsefaliidikahtlus kinnitust ei leidnud ja ühe kohta pole veel laboratoorset kinnitust.

Lepaniidi talu perenaine Kaire Vannas palus, et kõik, kes tarbisid nende talu piima juuni viimase nädalal ja juuli alguses, laseksid end kiiresti kontrollida juhul, kui neil on haigussümptomid ja kui nad on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimata.