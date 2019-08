Hinnad kämpingutes | Kas Eestis või Lätis polegi Soomest odavam ööbida?

Majades on eraldi kööginurk ja privaatne terrass. Enamikes on olemas televiisor. Olemas on ka grillimiskohad, poed ja suupistebaarid. Laste jaoks on mänguruumid ja asjade jaoks pakihoid. Tasuta saab jalgrattaid laenutada ja rannas käia.

Läti



Läti puhul osutus valituks Ventspilsi lähedane kämping Liepene, mis on Läänemerest 200 meetri kaugusel.

Ööbides kahekesi peab välja käima 52 eurot, aga kui veeta kaks ööd neljakesi, siis 104 eurot.

Kohapeal on võimalus grillida ja perega aega veeta. Samuti pole keelatud oma lemmikuid kaasa võtta.

Head lugejad, millised on teie kogemused Eesti, Läti ja Soome kämpingutega? Kas hinnaklass ning kvaliteet on kolmes riigis ka teie hinnangul samad?