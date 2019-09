HKScani endine juht Teet Soorm asus seakasvatuskontserni etteotsa

2001. aastal asutatud Paala Varad on kandnud eri aegadel eri nimesid, kuid enim on see tuntud osaühinguna Tarva Konsultatsioonid, mille nime all osales ettevõte Eesti ühe suurema seakasvatuskontserni rajamises.

Kui juulis 2019 Teet Soorm ettevõtte juhatuse ainsaks liikmeks asus, saigi Tarva Konsultatsioonidest osaühing Paala Varad. Tänavu augustis aga registreeriti ettevõte Pärnu linnast ümber Viljandis Paala teel asuvasse väikesesse kortermajja, kus üks elamistest kuulub Teet Soormile. Samas on 77aastane Ain Soorm jätkuvalt kirjas ainuosanikuna.

Paala Varade olulisim äriosalus on 23,2 protsendi suurune osa Saimre Agro Grupis, mille konsolideeritud müügitulu ulatus 2018. aastal üle 7,3 miljoni euro. Olgu lisatud, et 20,8 protsenti Saimre Agro Grupist kuulub osaühingule Kalda Invest, mille juhatuse ainsaks liikmeks sai juulis 2019 Mati Tuvi, kes varem samuti HKScani juhatusse kuulus ja keda HKScan süüdistas samades finantspattudes nagu Teet Soormigi.

27,4 protsenti Saimre Agro Grupist kuulub aga osaühingule LA Holding, mis juulist 2019 on samuti Teet Soormi ja Mati Tuvi kontrolli all.

Saimre Agro Grupi neljas osanik 28,6 protsendiga on OÜ Saimre Kinnisvara, mille taga on Toivo Teng, kes on kuulunud Saimre Agro Grupi juhatusse juba alates 2009. aastast.

Juulis 2019 asusid Teet Soorm ja Mati Tuvi veel samasse kontserni kuuluvate Saimre Seakasvatuse OÜ ja Saimre Viljakasvatuse OÜ ning augustis 2019 OÜ Saimre juhatusse. Tänavu augustis omandas aga Saimre Agro Grupp osaühingu Viru Peekon, mille juhatusse kuuluvd nüüd Toivo Teng, Mati Tuvi ja Teet Soorm.