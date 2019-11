Hollandi imelaps: 145 IQ-ga poiss lõpetas 9-aastaselt ülikooli

Laurent elab koos vanematega Amsterdamis. Ta alustas kooliteed nelja aastaselt ja läbis esimese viie klassi programmi juba kahe aastaga.

Vanemad märkasid tema õppimisvõimekust tänu vanavanematele ja kasvatajatele.

Tänavu märtsis astus noor teadlane ülikooli ning detsembris - vaid üheksa kuud hiljem - võtab ta vastu bakalaursusekraadi.

Laurenti isa Alexander Simonsi sõnul peitub poja andekus erakordses võimes omandada ja talletada tekstilist infot.

Poisi IQ-d on mõõdetud ja tulemuseks saadi 145. Samas ei anna see lõplikku usaldusväärsust, kuna testid tuleks teha alates 14-15 aastaselt.

Laurenti lemmikteema on surematus. Ta soovib edasi õppida meditsiini ja luua tulevikus surematu inimene.

"Ma tahan pikendada elu. Luua roboti keha ja ühendada see inimese peaga nii, et ta püsiks teadvusel," rääkis Simons Hollandi väljaandele De Telegraaf.

Miks?

"Mu vanaisa ja vanaema on mõlemad südamehaiged," põhjendas ta.

