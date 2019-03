Hooldekodukoha suur hinnatõus paneb paljud inimesed raskesse olukorda

Hooldekodu juhatuse liige Elge Härma ütles Hiiu Lehele, et hinnatõusust on kõiki lepingupartnereid teavitatud, 54st kaks on andnud tagasisidet ning avaldanud arvamust, et tõus on varasemast suurem ja raske.

“Lepingu lõpetamise soovist ei ole siiani keegi teatanud,” lisas ta.

“Kui võtta arvesse, et inimene peaks kodus elades ise hakkama saama kordades väiksema kuueelarvega, tekib paratamatult küsimus, kuidas hooldekodu majandatakse ja miks rahast ei jagu,” arutles Katri (nimi muudetud), kelle lähedane elab Tohvri hooldekodus.

Samas kinnitas ta, et on hooldekoduga rahul – tema lähedasel on seal hea olla ja tal endal süda rahul. Hooldekodu juhataja tõi ühe põhjusena palgakulude kasvu seoses alampalga tõusuga, kasvanud on ka muud kulud.