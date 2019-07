Hunditeadlane: hundirünnak pole tõenäoline, varem on sarnaste juhtumite puhul ründajaks osutunud koer

Kübarsepp ütles, et pole juhtumiga veel tutvunud, kuid läheb sündmuskohale reedel. Seetõttu ei soovinud ta veel kommenteerida, kas ründaja oli hunt või mitte. Ent toetudes varasematele juhtumitele arvab ta, et hundirünnak pole tõenäoline.

Sarnaseid kaebusi on Kübarsepa sõnul maailmas varemgi ette tulnud, kuid temale teadaolevalt pole ükski ründaja lõpuks osutunud hundiks, vaid tegu on olnud koertega.

„Need on pigem ennemuistsed jutud, et metsikult elav hunt tuleb ja kedagi hammustab. Ajalooliselt on seda räägitud, aga need jutud jäävad sadade aastate taha. Pole ühtegi tõestus selle kohta, et tänapäeval midagi sellist oleks,” rääkis ta. Samas ei saa väita, et hundid inimesi rünnanud poleks – seda on juhtunud olukorras, kus hunte peetakse aedikus.

Pigem koer kui hunt või hübriid



Toetudes varasematele juhtumitele arvas Kübarsepp, et tegu oli pigem koera kui hundiga. Ehkki meediast on läbi käinud, et tegu võis olla ka koera ja hundi hübriidiga, pidas Kübarsepp seda vähetõenäoliseks.

"Kust need hübriididki sinna said? Lääne-Eestis ja Võrumaal on olnud, aga neid on pigem vähe ja nad on väga erandlikud,” ütles Kübarsepp ja lisas, et Hiiumaal polnud möödunud aastal ühtegi hundi pesakonda ja arvukus on suhteliselt madal.

Samas toonitas ta, et pole mõtet välja öelda midagi, milles ta veel kindel pole. Kübarsepp rääkis, et pelgalt ohvri sõnadele toetudes ja haavu vaadates ründajat välja selgitada pole võimalik. „Tagantjärgi võib ükskõik, mida rääkida – kas mind hammustas lumeinimene, koer või tont,” sõnas ta.

DNA analüüs tooks selgust