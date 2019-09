HÜVA NÕU: Kuidas võidelda kolekeelega? Õiguskantsler ja keelekorraldajad jagavad asiseid soovitusi

„Haldusmenetluse käsiraamatus“ on kirjas, et ametnik peaks vältima kantseliiti, erialatermineid ja seaduse teksti lihtsat kopeerimist ning väljenduma selliselt, et tavaline inimene mõistaks, milline otsus ja miks tema suhtes tehti. Ametnik peab seega olema seaduseteksti „tõlkija“ tavalisele inimesele arusaadavasse keelde.

Tihti see kahjuks nii ei ole ja nii helistavad või kirjutavadki kohusetundlikud inimesed ametnikule või asutusele, raisates nii enda kui ka ametniku aega (ja raha). Paljudel juhtudel võib segaselt ja halvasti koostatud kiri üldse tähelepanuta jääda või viskab inimene selle lihtsalt prügikasti. Sel juhul võib jääda aga inimesel tegemata mingi oluline toiming, näiteks sõlmimata kindlustusleping või tasumata võlg. Ja siis peab jälle inimesele meeldetuletuse saatma ...

Kindlasti julgustaks inimesi paluma arusaadavamat teavet: kes, millal ja mida tegema peab. See ei näita inimese rumalust, pigem vastupidi.

Eestis on tegelikult häid näiteid nende asutuste kohta, kus on aru saadud, et igasugune sõnum tuleb koostada võimalikult selgelt ja selle sihtrühma silmas pidades. See on küll palju suurem töö, aga tasub end kuhjaga ära.

Milleni ametnikepoolne kolekeele kasutamine viib?

Mida rohkem me kantseliiti kasutame, seda rohkem see levib ja saab osaks meie igapäevasuhtlusest. Ehk siis kohtame rohkem tarbetut keerukust, rohkelt tühi- ja moesõnu ning vähem mõtet. Levib see ülalt alla: seaduse keerukus tuleb muudesse ametlikesse tekstidesse, kodanikele saadetud kirjadesse, ajakirjandusse jne.

Igasuguses suhtluse eesmärk on aga vastupidine: edastada oma sõnum võimalikult selgelt ja lühidalt. Kui sõnumi looja eesmärk on muidugi see, et temast aru saadakse. Tahaks väga loota, et enamasti see nii siiski on.

Tuleks rõhutada, et selgus ei tähenda mitte mingil juhul lihtsustamist, nii et seda ei tasu kindlasti peljata.

Selge sõnumi võistluse patroon ja selge keele mõtteviisi propageerija õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et ametlik tekst ei pea olema kantseliitlik sõnakuhi, mille all lebab lämbunud mõte: tsunftide salakeelte ja tsunftivälistele inimestele ülalt alla vaatamise aeg on möödas.

Millised on levinumad põhjused, miks me ametnike keelekasutus kipub liiga tihti olema kole ja arusaamatu, et mitte öelda kantseliidist ja bürokraatlikest terminitest kubisev?