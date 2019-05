Hüvasti, Jüri!

Isa, vanaisa, näitleja, kultuuriajakirjanik, tuttav nägu telest, sõbralik hääl raadiost. Oma ka paljudele neist, kes isiklikult polegi Jüriga kohtunud. Jüri mälestuseks on juba öeldud palju head, Maalehe toimetuski on saanud kirju ja sõnumeid, milles jagatakse kurbust tema äkilise surma üle, aga ka rõõmu, et meie keskel on olnud just selline Jüri.

Pere soovil ei toodud kirikusse lilli ega pärgi, soovijatele avati võimalus teha annetus Jürile nimelise orelivile soetamiseks. Jüri Aarma ise pidas orelimuusikast väga lugu, teadis peast paljusid koraale ja palus kirikutesse sattudes tihti luba nende orelitel mängida.

Kel selleks soovi, siis annetuse saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse oreli arveldusarvele EE452200221057033689. Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus, kindlasti lisada juurde märksõna Jüri Aarma.

“Kaarli kiriku naabriks oleva Jaani kiriku tornis heliseb juba kell, millele kantud Jüri nimi, siis saakski orelivile talle omakorda vastu hüüda,” sõnas tema poeg Kiur Aarma.

Maalehe toimetus jääb soojusega meenutama oma uljast ja südamlikku töökaaslast.

Ja Jüri, nii nagu sa alati ütlesid: näeme järgmises elus!