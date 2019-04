II pensionisamba reform toob suured muutused, loobujatel suureneb riiklik vanaduspension

Kui inimene on aga liitunud II sambaga ehk kogumispensioniga, suunatakse sellest 20%-st 4% otse kohustusliku kogumispensioni fondidesse. Ehk siis I pensionisammas on pärast II sambaga liitumist 4% võrra väiksem. Kui palju see täpselt tulevase pensioni suurust mõjutab, sõltub inimese sissetulekust, sest I samba pensioni suurus sõltub sissemaksetest vaid osaliselt.