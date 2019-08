Ilmaportaalid lubavad järgmise nädala lõpuks uut kuumalainet

Tõeks on osutumas Ilmateenistuse augustikuu ilmaprognoos, et kuu lõpul võib Eestisse saabuda kuumalaine. Täna keskpäeval ilmaportaale silmates peaks senisest kuumem õhumass üle Poola (teisipäeval Varssavis 32 kraadi) ja Leedu ning Läti Eestimaale jõudma nädala keskel, mil paljudes kohtades saame nautida yr.no ja ka gismeteo.ru prognoosi uskudes 26 soojakraadi.

Maksimumi saavutab kuumus neljapäeval ja reedel, mil õhutemperatuurid tõusevad peaaegu 30 kraadini. Nii lubab yr.no neljapäevaks näiteks Tartusse 28 kraadi, reedeks Võrru ja Jõgevale 27 kraadi.

Ka Ventusky ilmaportaal näitas täna keskpäeval kõige kuumemana neljapäeva 29. augustit ja kell 15 on Tartus siis 29 kraadi, Kolga-Jaani lähedal aga isegi 30 kraadi.

Eesti kuumarekord 35,6 kraadi on mõõdetud 11. augustil 1992 Võrus ja see vaevalt et nädala pärast ohtu satub.