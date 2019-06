„Jaanilaupäev tuleb soe, kuid seda koos sääskede ja parmudega. Vähemalt võsatukas, kus jaanituld tehakse, on kindlasti ka parmud,” on Maalehe ilmatark Enno Kalde veendunud. Nii on vähemalt tema kodukohas Võrumaal.

Raplamaa ilmatark Arvo Saidla on teist meelt ja viitab, et jaaniõhtul võiks pigem sooja sauna ligi hoida.