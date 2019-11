Ilmatark Ilmar: seapõrn näitab käredat talve

„Üllatus missugune, vana kuldi põrna esimene pool oli ühtlaselt väga paks, 3 – 3,5 sentimeetrit, mis tähendab ikka väga käredat ja kõva pakasega talve kuni selle keskpaigani välja,” rääkis Maalehele Ilmar Tiismaa Pärnumaalt Lõpe külast.

Jahimeeste sõnul olnud too kult end ka rasva söönud, seegi on tavaliselt märk eesseisvast külmast talvest.

Millal siis talveks läheb? Tiismaa võtab täpsema aja ennustamiseks appi esimese lume. Tema kodukandis tuli esimene lumi 7. novembril ja talv hakkab pihta sellest 40 päeva hiljem. Seega detsembri keskpaigas ja põrna uskudes kohe ka külmalt. Ilmatarga sõnul võivad jõuludki valged tulla. Talvel tuleb päris karmiks pakaseks valmis olla, 30 kraadist enamakski.

„Põrna teine pool läheb aga järsku õhukeseks, seega külma on poole veebruarini, misjärel järsku soojeneb ja tuleb varane kevad,” jätkas ilmatark.

Veel kuu aega tagasi ennustas Tiismaa saabuvat sooja talve kuni kevadeni välja. Seda näitasid talle toona jahimeeste toodud kaks metsseapõrna, mis olid algusest lõpuni õhukesed. Ilmatarga sõnul oli siis ka veel liiga vara põrnade põhjal talve ennustada. Ta on kogenud, et põrn näitab talve kulgu lühiajaliselt ja kohastudes vahepealsete ilmamuutustega muudab ka oma kuju. Parim aeg nende pealt talve lugeda on veidi enne jõule, kuid ka praegu on nad juba üsna usaldusväärsed.