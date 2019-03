Tiismaa kipub nõus olema vanarahva tarkusega, et kui veebruaris pole õiget talve, võib talv tulla märtsis järele.

Praegusest edasi hakatakse Eesti eri paikades nägema aga üsna erinevat ilma ning mõneti on uudised üsna kurvad, huvitav aga see, et 1. märts näitas kätte ka suvesuuna ja valdavad tuuled.