Ilmateadlane Jüri Kamenik: välk on inimesele väheohtlik, kuid võib tappa terveid loomakarju

Toimetas: Lennart Käämer Ajakirjanik RUS 37

Äike Põõsaspea neemel Läänemaal Foto: Maire Uusen

Atmosfääriteadlane Jüri Kamenik selgitab, et Eestis on oht välguga pihta saada tühine. Meiega võrreldes on maailmas palju äikeserohkemaid paiku, kus mõnes sähvib pikne rohkem kui pooltel päevadel aastas.