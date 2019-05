Ilmateenistus kutsub uudistama, kuidas mõõdetakse sademeid või päiksekiirgust

Huvilised saavad uudistada, milliseid ilmasonde õhupalliga taevalaotusesse lastakse ning millise pildi maalib meile ilmaradar. Külla on oodatud täiskasvanud koos peredega, vahendab Keskkonnaagentuur.

Juubeli puhuks on inimestele avatud meie kolm vaatluspunkti: Tallinn-Harku aeroloogiajaam, Tartu-Tõravere meteoroloogiajaam ning Sürgaveres asuv ilmaradar.

1919. aasta 18. mail loodi sõjavägede ülemjuhataja käsul Mereobservatoorium, mille ülesandeks oli pandud “meteoroloogilisi ja aeroloogilisi vaatlusi korraldada ja ilmasid ette kuulutada”. Selle õigusjärglasena tähistab täna Keskkonnaagentuuri alla kuulub Riigi Ilmateenistus oma 100. sünnipäeva.

Tänase seisuga asub üle Eesti 104 ilmavaatluse punkti, millest enamik on automatiseeritud. Igapäevaste asukohapõhiste ilmaprognoosidega saavad inimesed end kõige operatiivsemalt kursis hoida veebilehekülje www.Ilmateenistus.ee vahendusel, kuulata ilmateadet raadiouudistes või "Aktuaalse Kaamera" järel ning lugeda ajalehtedes. Kuna oleme kliima mõistes sattunud piirkonda, kus võib talvel kogeda suuri miinuskraade ning suvel kõrget palavust, pole ka ime, et aastakümnetega on ilmast kujunenud meie rahvuslik aare, millega igaüks end seotuna tunneb.

Sellest, kuidas Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama vaatlusväljak välja näeb, saab esmase ülevaate droonivideost.