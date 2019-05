Ilmateenistust väntsutas Tallinn-Tartu sõda ja kiiritas röntgen

Eesti ilmateenistus sündis sajand tagasi keerulistes ajaloolistes oludes. 1919. aasta algupoolel – sõja ajal – olid ilmaküsimused nii tähtsal kohal, et Eesti Vabariigi sõjavägede ülemjuhataja kinnitas 14. mail loodava Mereobservatooriumi koosseisu, kuhu kuulus 12 töötajat.

Sõjaministeerium taotles raha selle laiendamiseks, kuid rahaasjanduse komisjon leidis, et observatoorium võiks asuda Tartus ülikooli juures. Haridusministeerium vastas, et ülikooli juures juba üks observatoorium eksisteerib ning mõistlik oleks Tallinnasse jätta ainult meteoroloogiajaam.

Kuigi Vabadussõda oli äsja lõppenud, käis “ilmasõda” Tallinna ja Tartu vahel edasi.