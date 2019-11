Ilmatsalu kalatiikide ümbrus on Matsalu rahvuspargi vääriline linnuparadiis

Ilmselt oli kellelgi lisaks sügelevatele sõrmedele ja huumorimeelele ka märkimisväärne linnuhuvi, sest ega ta asula nime muutes palju mööda pannudki – Ilmatsalu kalatiikide ümbrus on tõesti Matsalu rahvuspargi vääriline linnuparadiis.

Foto: Tiit Hunt

Estbirding linnuvaatlejate klubi kodulehe andmetel on Ilmatsalu linnualal kohatud 232 linnuliiki. Ilmatsalu linnuala on oluline peatuspaik veelindude hooajalisel läbirändel, eriti tähtis on see haruldastele väikeluikedele, kelle arvukuse languse taga on just sääraste puhkepaikade kadumine maastikult ja nende traditsiooniliselt rändeteelt.

Foto: Tiit Hunt

Kui linnuala kõrgaeg on kevadine veelinnuränne, mille tippaeg jääb aastast olenevalt kuhugi jüripäeva kanti, ja kurvitsaliste ränne suve lõpus, siis mingi suline tegevus käib kalatiikide ümbruses aastaringselt, nii et tasub siit läbi põigata ka praegu. Jäälind, kühmnokk-luiged ja hallhaigur olid mõne päeva eest kohal.

Foto: Tiit Hunt

Umbes 3,5 km pikkune Kärevere-Ilmatsalu Linnutee matkarada ühendab Ilmatsalu kalatiike Alam-Pedja looduskaitsealaga ja on loonud linnuhuvilistele vaatlustegevust toetava taristu. Lisaks 6-meetri kõrgusele vaatlustornile on rajal mitmeid puhkekohti, telkimis- ja tuletegemise võimalusi, mis annavad mugavama võimaluse lisaks linnuvaatlustele ka harrastuskalastamiseks. Ilmatsalu jões elavate ahvenate, haugide, latikate, säinaste, särgede, priskete kokrede jt. kalaliikide kõrval on ka kindlalt kaks kaitsealust liiki – tõugjas ja võldas.