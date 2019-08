India ehitab jäätmetest tuhandeid kilomeetreid autoteid, aga Eesti pole veel ühenigi jõudnud

Arvestades, et Indias on 1,3 miljardit elanikku ja riigis tekib ühe elaniku kohta aastas keskmiselt 11 kg plastikjäätmeid, on suurem töö veel ees.

Elavdab majandust, hoiab keskkonda

India on leiutanud kavala mooduse jäätmeprobleemidega tegelemiseks. Eelmisel suvel algatas riigi lõunaosas paikneva Kerala osariigi kalandusminister J. Mercykutty Amma programmi Suchitwa Sagaram ehk Puhas Meri. Selle raames korjavad kohalikud kalurid igapäevatöö käigus kokku plastikprügi, mis ookeanis hulbib.

Edasi rändab plastik purustusmasinatesse ning sealt teetööstusesse, kus see segatakse teiste teede ehitusel kasutatavate materjalidega. Seega aitab programm luua ca 35 miljoni elanikuga osariigis ka uusi töökohti ja elavdab majandust. Tänaseks on enam kui pooled idapoolse naaberosariigi Tamil Nadu teed ehitatud plastiku kaasabil. Kokku on suurriigis toodetud pakendjäätmetest ja kilekottidest enam kui 34 000 km teekatet.

Võrreles tavalise asfaltiga on plasitku kooslusega teed soodsamad ja keskkonnasäästlikumad. Pealegi India põletava päikse all vastupidavamad. Kui asfalt võib sulama hakata juba 50°C juures, siis uued teed pehmenevad alates 66°C-st.

Vaata ka Maailma Majandusfoorumi videot.