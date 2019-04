Indrek Kasela: jumala pärast, ärge lootke, et poliitik teeb teie elu paremaks. Me peame seda ise tegema

"Jumala pärast, inimesed, ärge lootke sellele, et poliitik tuleb ja teeb teie elu paremaks. Me peame seda ise tegema!"

Liikumine Kõigi Eesti ühendab aktiivseid kodanikke, kelle eesmärk on saata poliitikutele sõnum, et meil on osalusdemokraatia ja jälgime nende tegevust ka valimistevahelisel ajal, räägib ettevõtja Indrek Kasela.

"Võtame selle poliitilise hüsteeria maha. Praegu on ikkagi olukord see, kus on 1,3 miljonit inimest ehk Eesti rahvas versus sadakond professionaalset poliitikut, kes lihtsalt võitlevad oma töökohtade pärast. Need on inimesed, kes kahjuks vabal tööjõuturul tööd ei saaks. Nii lihtne see asi ongi tegelikult."