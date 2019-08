Inimtekkelist kliima soojenemist ennustati juba enam kui sada aastat tagasi

Marko Kaasik TÜ füüsika instituudi õhusaaste modelleerimise vanemteadur RUS

Veeauru roll atmosfääris on kahepidine: aur iseenesest on soojendav kasvuhoonegaas, kuid pilvetilkadeks kondenseerunud vesi peegeldab päikesekiirgust, põhjustades jahtumist. Priit Simson

Märgid, mis on talletunud Antarktika jääkilpi, näitavad, et ilmastik on viimaste sadade tuhandete aastate jooksul kõikunud päris palju, aga ei ole kunagi varem nii järsult soojenenud.