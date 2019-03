Isa kiri pojale Keeniast: pärast meid võibki tulla veeuputus

Kuulan siin Keenias peaaegu kõigi maailma riikide esindajate targutamist, kui hullult me oma koduümbrust reostame. Neil on õigus, aga suur osa neist ei ole valmis kiiresti muutuma.

Pärast meid võib tullagi veeuputus ning see puudutab sind otseselt. Soovitan sul valida elamiseks kõrgem koht. Tõsiselt.

Peame koos oma harjumusi muutma, et natukenegi enda osa selles jamas vähendada. Sinu ökoloogiline jalajälg saab kindlasti olema väiksem, sest siis pole meil enam fossiilseid kütuseid.