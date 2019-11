Itaalia maffia on teinud toiduainetööstusest kuritegeliku kullaaugu

Viimased Sitsiilia ristiisad. Salvatore Riina (1930 - 2017) vasakul ja uueks suurbossiks peetav Matteo Messina Denaro (s.1962). Foto: Wikipedia & Wikimedia Commons

Kaupmeeste argipäev

Palermo on Sitsiilia maakonna halduskeskus ja kohaliku maffia häll. Möödunud aasta augustis korraldas politsei kohalikule turule reidi. Selle käigus avastati „nähtamatu kontrollruum”, kus pandi paika toidukraami hinnad, transport, pakendipoliitika, isegi kaubaautode parkimiskorraldus.

Kauplejate sõnul käib kogu otsustamine organiseeritud kuritegevuse läbi.

„Nad külastavad meid kord nädalas ja nõuavad raha. Inimesed maksavad neile, sest teatakse, kellega on tegu. Tean turumüüjat, kes keeldus ja ta müügipunkt põletati maani maha. Ka meie letid võtsid tuld ja põlesid tuhaks,” räägib anonüümseks jääda soovinud kaubavedaja.

Natale Giunta on tuntud Palermo kokk. Ta räägib oma seitsme aasta tagusest kogemusest enda nime all.

„Neid oli kolm meest. Ühte ma tundsin, tema tegi mind ka teistega tuttavaks. Nad ütlesid, et mulle pole toidukoha avamiseks luba antud ja nõudsid 2000 eurot kuus. Jõulude ja lihavõtete ajal topelt,” meenutab ta.

Giunta ei maksnud.

Niisiis saadeti talle postipakk, milles olid püstolipadrunid.

Kui sellest ei piisanud, pandi põlema ta toitlustuskäru, tekitades 100 000 eurot kahju.

Täna elab ja töötab Giunta politsei kaitse all.

Need, kes katuseraha nurisemata ära maksavad, ei tee seda tihti mitte hirmust, vaid harjumusest. See on piirkonnas normaalne ja toiminud põlvkondi. Nagu igakuine maksude tasumine maksuametile.

2000-protsendine kasumimarginaal

Kurjategijad on sisse imbunud isegi põllumajandustoetusi ja subsiidiume jagavatesse nõukogudesse ja kommiteedesse.

Giuseppe Antoci oli aastatel 2013 - 2016 Kirde-Sitsiilias asuva Nebrodi Rahvuspargi direktor. Ametis olles tuvastas Antoci, et 80 protsenti kogu looduskaitsealast kontrollib Cosa Nostra. Maffiaperekonnad liisisid käsilaste abil riigilt tuhandeid hektareid maad. Konkureerivad huvilised hoiti eemal vajalike mõjutusvahenditega.

Maalappe mõistagi ei arendatud. Nende abil peteti Euroopa Liidult välja subsiidiume - tuhande hektari kohta miljon eurot aastas. Samas kui liisingutasud piirdusid vaid 37 000 euroga. See tähendab 2000-protsendilist kasumimarginaali. Tuluteenijate seas oli ka juba mainitud Salvatore Riina.