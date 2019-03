Ivar Soopan Nairobist: Etioopia lennukatastroofis hukkus 22 ÜRO keskkonnaassambleele sõitnut

Eile anti Nairobis keskkonnaassambleel teada, et pühapäeva õhtul Etioopias alla kukkunud lennukis oli hukkunute seas 11 ÜRO konverentsiga seotud inimest, kuid täna täpsustati, et hukkunuid on 22.

Ethiopian Airlinesi Boeing 737 Max 8pardal oli kokku 157 reisijat ja meeskonnaliiget — kõik nad hukkusid. Hukkunutest 32 olid Keenia kodanikud. Lennukis oli üle 30 riigi esindaja.

ÜRO keskkonnaassamblee peasissekäigust algab 193 riigi lippudega ääristatud allee — täna olid lipuvardad leina tõttu tühjad.

Teema on assambleel osalejail omavahelistes vestlustes olulisel kohal, sest hukkunute seas võis olla nende tuttavaid. Hukkunute isikud siin veel avalikud ei ole.

ÜRO Keskkonnakonverentsi peetakse neljandat korda. See on 193 riigi keskkonnaministrite esinduskogu, mis saab kokku igal paaritul aastal. 2017. aastast juhib keskkonnaassambleed Siim Kiisler, kelle ametiaeg lõpeb pärast nüüdset suurkogu.

Keskkonnaassableel avalikustatakse põhjalik raport, mis võtab kokku maailma keskkonnaprobleemid ja lähituleviku.