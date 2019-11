Ivari Padar: sotsid võitlevad põllumeestele 10 miljonit eurot top-up'iks juurde

Sel kolmapäeval hakkab riigikogu oma istungil arutama, kas suurendada põllumeeste üleminekutoetusi (top-up) 10 miljoni eruo võrra, nii et top up oleks 2020. aastaks 15 miljonit, praegu on eelarvereal üleminekutoetusteks ette nähtud vaid 5 miljonit eurot.

Nimelt eemisel nädalal toimunud Riigikogu rahanduskomisjoni istungil läks sotside muudatusettepanek lisada 10 miljonit põllumeestele üleminekutoetusteks rahanduskomisjoni hääletusel läbi. Nüüd jõuab sama ettepanek kolmapäeval riigikogu suurde saali hääletusele.

„Meie- sotsiaaldemokraadid - esitasime selle ettepaneku ja saime ka rahanduskomisjonis nii palju toetust, et nüüd läheb see ettepanek suurde saali,” teatas Maalehele Riigikogu maaelukomisjoni liige, Ivari Padar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsioonist.

„Meil on ju praegu Euroopa Liidu poliitika sees see võimalus, et saame põllumehi siseriiklikult toetada, miks me seda siis ei kasuta? On ju viimane aasta, kus saab sellisel moel ELi põllumajanduspoliitika raames toetust rakendada,” rõhutas Ivari Padar.

Ta lisas, et Jüri Ratase eelmises valitsuses toodi top upi maksmise nõue tagasi. Ratase praeguses valitsuses aga algselt lubati täismmahus top up´i maksta, aga nüüd enam ei lubata.

„Seda kinnitas algselt ka maaeluminister Mart Järvik, kes käis suvel mööda põlde ja lautasid ja kinnitas, et top-up on sees. Ja järsku tekkis selline olukord, kui minister käis maaelukomisjonis ja teatas, et ei tea – kuidagi jäi see toetus kahe silma vahele,” rääkis Ivari Padar.

Muudatusettepanekuid on riigieelarvesse tehtud umbes nelikümmend, sotsiaaldemokraatidel on 12 muudatusettepanekut. Kuidas riigikogulased põllumeeste üleminekutoetuste osas hääletavad, peaks selgtuma juba kolmapäeva õhtul.