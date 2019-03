Jaan Sõrra: põllumeestel tõusevad ihukarvad püsti, kui Kruuse saab maaeluministriks

Minu seekordne tulemus oli ikkagi väga kehv, aga ega ma suurt valimiskampaaniat ka ei teinud,” teatas Sõrra, kes sai valimistel vaid 81 häält (2015. aastal sai ta hääli 546).

Jaan Sõrra kandideeris Tartu-ja Jõgevamaal, kus tegi väga tubli tulemuse Peeter Ernits EKRE ridades ja ülekaalukalt hääletatigi EKRE poolt.

„Üle mõistuse hea tulemus EKRE-lt,” tunnustas Sõrra. Sotsid said Sõrra sõnul viis kohta parlamendis vähem seetõttu,et neil ei olnud selget, üheselt mõistetavat sõnumit.

„Meil oli, et igaüks loeb – mis sõnum see on?” rääkis ta. Tema hinnangul tegi Keskerakond väga head valimiskampaaniat.

„Mina arvasin ikkagi, et Keskerakond võidab, aga näe- ei võitnud,” nentis Tartumaa põllumeeste leestkõneleja.

Kõige rohkem kardavad nüüd põllumehed Jaan Sõrra sõnul aga seda, et maaeluministriks pannakse uuesti tagasi reformierakondlane Urmas Kruuse.

„Põllumeestel tõusevad ihukarvad ja juuksed peas püsti, kui Kruuse saab jälle maaeluministriks,” rääkis Sõrra. Sest maarahval on veel värskelt meeles, kuidas Kruuse valitsemisajal põllumeeste üleminekutoetused ehk top up likvideeriti ja muidu ka eriti ei toetatud.

„Top up nüüd ära ei kao, sest see on kirjas maaelu strateegias,” selgitas Sõrra.

Ta lisas: „Ma ei tea, kas Reformierakond tahab või ei taha maaeluministri kohta, aga Kruuse on küll viimane, keda meie – põllumehed tahame.”