Jaanipäeva soojarekord püsib juba üle sajandi purustamatuna

Vaatamata kliima soojenemisele on mõned Eesti päevarekordid hämmastavalt eakad. Üks neist on jaanipäeva õhutemperatuuri tippmark 31,2 kraadi, mis mõõdeti Tartus nüüdseks juba ammusel ajal, aastal 1914.

Kuumad jaanipäevad jäävadki kaugesse aega. Veel vaid korra on sel päeval õhusooja olnud üle 30 kraadi, kui 1940. aastal pandi Narvas kirja näit 30,4. Viimased viis jaanipäeva on olnud aga jahedad, et mitte ütelda külmad. 2014. aastal näitas kraadiklaas kõige enam sooja Viljandis ja Jõgeval ning sedagi vaid 17,4 kraadi. Aasta hiljem tipnes temperatuur 20,5 kraadi juures Narvas, 2017. aastal 19,4 kraadiga Võrus. Mullune jaanipäeva maksimaalne õhutemperatuur jõudis tõusta vaid 17,3 kraadini ja seda Pärnus, mujal oli veelgi jahedam. Tõsi, viimase viie sekka on mahtunud siiski ka üks tõeliselt kuum jaanipäev, 2016. aastal, kui Valgas mõõdeti kogunisti 28,8 kraadi.

Huvitav, et jaanilaupäeva tippsoe on küündinud täpipealt sama kõrgele, kui jaanipäeva omagi ja see au kuulub Kuusikule aastast 1936. Seevastu 1992. aastal mõõdeti Kuusikul 24. juuni senine madalaim õhutemperatuur, kui jaaniööl fikseeriti puhas null ehk siis 0,0 kraadi.

Öö vastu jaanipäeva on murul hullamisekski vahel liialt nadi olnud. Kasvõi 2017. aastal, kui Jõgeval langes tol ööl õhutemperatuur rohul –3,3 kraadini ja ega palju soojem olnud seal ka jaaniöö 2014, kui rohul näitas termomeeter miinuskraade 1,2. Uhh!