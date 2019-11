Jaanus Marrandi: minister Järvik on teinud ridamisi rumalaid otsuseid

„Ei mäletagi, et oleks olnud nii nõrka ministrit. Õieti poleks ta pidanud mitte kunagi ministriks hakkamagi. Selle lühikese aja jooksul ei meenu mitte ühtegi otsust, mis oleks olnud mõistlik,” ei anna Marrandi maaeluministrile armu.

„Ühest küljest on tema tegevus lausa koomiliselt rumal olnud. Ma ei suuda kuidagi taibata, kuidas saab minister vastanduda nii VTAle kui PRIAle, mis ometi mõlemad tema haldusala ametid.”

Marrandi hinnangul on seadusruum paigas ja seal ei ole kohta lihtlabasele poliitilisele otsusele, et kas bakter on või bakterit ei ole – see on puhas spetsialistide rida ja seotud inimeste elu ja tervisega. Sama mõistmatu leiab Jaanus Marrandi olevat loo ka PRIA juhtumitega – ministeerium nagu riikki tegutseb järjepidevalt ja jabur on rääkida, et tema ei tegele eelmise ministri ajal alustatud asjadega, leiab ta.

„Ja siis need täiesti koomilised ja põhjenduseta avalikkusele valetamised, et teda pole informeeritud, et tema pole kuulnud ega näinud. Kuigi faktid kõnelevad hoopis muud. Miks niisuguseid asju valetada?” ei mõista Marrandi.

„Lõpuks veel segasevõitu tegevus eridiiselkütte aktsiiside ümber, põllumeeste arvamusega mitte arvestamine. Täiesti võimetu on mees olnud ka eelarve läbirääkimistel, sest alles suvel ta rääkis selgesõnaliselt, et eelarves on olemas täiendavad otsetoetused – kuigi neid juba siis seal ei olnud. Ma ei kujuta ette, kuidas niisuguse arusaamaga valdkonnast on võimalik mingeid positsioone kaitsta EL uue finantsperioodi läbirääkimistel.”