Jamad noorte suvise tööga: lepingut ei tehta, palk sulas, väljaõppelt hoitakse kokku

Noored, eriti veel need, kes on alaealised ei tea eriti seadustest midagi. Võib aga juhtuda nii, et tööandja kasutab seda ära. Näiteks antakse neile sellist lisatööd, mille eest ei maksta.

Tallinna tüdruk tõi näiteks, et kui nõudepesijal on vaja varem ära saada, siis teenindajad peavad jõudma seda teha.

Tihti ei maksta ka ületundide eest, mistõttu rügavad noored õhtuti hilja tasuta. “Kui mingi sünnipäev on ja see venib kauemaks, siis meile seda kinni ei maksta,” on neiu kurb, kuid tõdeb, et ei julge küsima minna ka.

5. PALKA EI MAKSTA ÕIGEAEGSELT

Lepingu puudumine toob kaasa ka muidu asju. Näiteks ei pruugita töötajatele koheselt palka maksta. Mõnikord viivitatakse lausa nädalaid.

Näiteks Nolani filmis osalenud noormees rääkis, kuidas neile lubatud raha tuli samuti hiljem.

Kõige veidram asja juures oli see, et maksti üks sent vähem lubatust. Seda paljude puhu. Samas said mõned rohkemgi kui lubatud.

“See üks sent ei muuda midagi, aga kuupäevadest võiks siiski kinni pidada,” on noormees siiani pahane.

Kõige veidram asja juures oli see, et maksti üks sent vähem lubatust. Seda paljude puhu.