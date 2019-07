Jäneda ootab nädalavahetusel talupäevalisi

„Talupäevad said alguse aastal 1992 ja on seega ühe pikema traditsiooniga, katkematult ja samas paigas toimuv suurüritus Eestis. Kuigi aastate jooksul on toimunud muutusi programmis, lisandunud ning ära jäänud erinevaid konkursse ja võistlusi, on muutumatuks aga jäänud see meeldiv tava ja sõpradega kokkusaamise rõõm,“ ütleb suurürituse korraldaja Enno Must.

Sel nädalavahetusel on Jänedal näha ning müüa uusim põllumajandustehnika, aiataimed ja -kaubad ning talutoodang. Nagu ikka, on lisaks tehnikanäitusele ning talutoodangu müügile avatud ka käsitöökeskus Musta Täku talli ülakorrusel.

Ostlemise vahepeal tasub sammud seada Jäneda mõisa, kus on vaadata mitu huvitavat näitust. Esiteks viib mõisa muuseumi juht Georgi Särekanno nii laupäeval kui ka pühapäeval kuni laadapäeva lõpuni igal täistunnil huvilised mõisatuurile. Raamatukogus on aga käsitöömeister Tiia Kontuse näitus kaheksast rahvarõivakomplekstist, mis peaks panema silma särama käsitöötegijatel. Aegviidus elava kunstniku Ülle Linnuste lillemaalid kaunistavad mõisa fuajeed, teisel korrusel on RMK näitus pärandkultuurist.

Foto: erakogu

Graafik Inga Heamägi uus isikunäitus „PS. Psalmid ja prohvet Joonas valaskala kõhus“ on tähelepanu äratanud juba varem. Näitus keskendub sellistele aktuaalsetele teemadele nagu rändekriis ja selle tagajärjed.

„Pildiliselt on näitus üles ehitatud prohvet Joonale ja palvele kui inimkonna universaalsele päästvale abivahendile. Minu sinisilmsus on suunatud tulevikku, kasutades tänase päeva dokumentaalseid kaadreid ja vanu õpetusi,“ on öelnud kunstnik ise.