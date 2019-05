Janek Mäggi: koalitsioonile on täiesti ükskõik, mida ajalehed kirjutavad

"Mind kritiseerisid ajakirjanikud ka, aga nendega pole ma kunagi tundnud sellist ebamugavustunnet. Ma olen ju ajakirjanik olnud ja see on töö, kus sa kunagi ei tea tõde lõpuni. Aga riigijuhtimisest õppisin seda küll ära, et ülevalt alla ei tohiks midagi halvasti öelda. Seevastu suvaline poetagune sopajoodik, kes ka ise tunnistab, et ta seda on, võib iga ministrit sõimata nii palju kui jõuab."