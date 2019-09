Janika Kronberg: kas Doonau on saastelt Euroopa Ganges?

Janika Kronberg RUS

"Ma ei tea, kuidas on läbi paljude riikide voolava Doonau vee puhtusega, kuid ehk on Doonau Euroopas midagi taolist mis Ganges Indias? Mõlemad viivad merre tohutul hulgal muda ja küllap ka kõiksugu saastet." Shutterstock

"Mulle kangastus tuleviku turism: rändur põhjamaalt on lennanud nautima lõunamaa päikest ja merevaadet, ta on võtnud toa ridamisi asetsevate hotellide kõrgemal korrusel, et veest ja maalt tõusev lehk teda ei lämmataks."