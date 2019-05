Järgmine nädal tõotab tulla palavate ilmadega

Eesti Ilmateenistus ennustab nädalaprognoosis, et teisipäeval muutub kõrgrõhkkond Venemaal tugevamaks, selle mõju Eestile suureneb ja ilm on suurema sajuta. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul. Kui lõunakaarest jõuab siia soe õhumass, siis öine õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi ning päeval tõuseb temperatuur 25 kraadi ümbrusse.

Prognoosist võib lugeda sedagi, et kolmapäev on idapoolse kõrg- ja lääne pool oleva madalrõhkkonna piirimail suviselt soe. Arenevatest rünksajupilvedest sajab kohati äikesevihma. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16 kraadi, päeval 19 kuni 24 kraadi ning kohati võib kraad-paar kõrgemale tõusta.

Vaatasime ka seda, millist ilma ennustavad erinevad ilmaportaalid Kesk-Eestisse.

USA ilmaportaal Accuweather lubab kõige rohkem – osalist pilvisust ning 26 ja 28 kraadi vahele jäävat temperatuuri teisipäevast laupäevani.

Vene ilmaportaal Gismeteo prognoosib järgmise nädala teisipäevast kuni pühapäevani 22 ja 27 kraadi vahele jäävaid soojakraade, aga hoiatab ka äikese ning vihma eest.

Norra ilmaportaal Yr.no ennustus on tagasihoidlikum – kõige soojemat ilma lubab see Kesk-Eestisse reedeks, mil temperatuur tõuseb 24 kraadini. Neljapäeval olla soojakraade 18.

Kui vaadata Lõuna-Eestit, täpsemalt Võru linna, lubab Accuweather neljapäevaks lausa 30 kraadi. Gismeteo ütleb siis seal valitsevat 25 kraadi, Yr.no aga 20 kraadi. Keda uskuda?