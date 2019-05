Järgmisel nädalal avab külastajatele uksed 28 Eesti toidutööstust

Konjunktuuriinstituudi 2018. aastal korraldatud uuringu põhjal eelistab kolmveerand Eesti tarbijaist kodumaist kaupa. See peegeldab üheselt usaldust Eesti toidutootjate vastu. Kodumaise toodangu kõige suuremad poolehoidjad on elanikud vanuses 65+ ning kõige tagasihoidlikum on see nooremates vanusegruppides − näiteks 18-29-aastastest noortest ostis viimase aasta jooksul valdavalt kodumaiseid toidukaupu vaid 53%.Toidutööstuste külastamine võib olla hea alus edaspidiste tarbimisotsuste kujundamiseks. Vahetu kokkupuude kodumaiste tootmisettevõtetega annab selgema arusaama, miks ja millist toorainet kasutatakse, kuidas järgitakse toiduohutuse nõudeid, millise kvaliteediga on lõpptulemus ning kuidas panustavad ärid eestlaste tööhõivesse ja kohalikku kogukonda. Samuti annab see ülevaate, miks üks või teine tegevus on toidu tootmiseks vajalik ning kuivõrd on põhjendatud aeg-ajalt pead tõstvad müüdid ja eelarvamused.Eestis tegutseb ühtekokku ligi 700 toidutööstusettevõtet, millest paljud on viimastel aastatel teinud läbi suure arengu eesmärgiga pakkuda kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelisi ning eestlaste maitse-eelistusi arvestavaid tooteid. Seda ilmestab fakt, et toiduainetööstuse ettevõtted investeerisid Maaeluministeeriumi andmetel materiaalsesse põhivarasse 2018. aastal 90,1 miljonit eurot, mis oli 17% rohkem kui eelmisel aastal. See viitab edasipüüdlikkusele ja soovile olla konkurentsivõimeline nii Eestis kui ka välisturgudel.Avatud toidutööstuste nädal toob kodumaised tootjad tarbijale lähemale. Eestlaste usaldus nende vastu on pikkade traditsioonidega tööstusharu vundament. Toiduainetööstuse ettevõtted tootsid 2018. aastal kokku ligi 1,6 miljardi euro eest toodangut, millest kaks kolmandikku läks meie siseturule ning kolmandik ekspordiks. Seega on mõjutab iga eestlaste ostuotsus sektori tulevikku ning kohalikule tootjale on kodumaise toidukauba väärtustamine eluliselt oluline.Allikas: Maablogi