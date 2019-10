Järgmisest aastast lähevad Läänemere kalastuskaardid nädalapõhiseks

Keskkonnaminister Rene Kokk allkirjastas määruse eelnõu, millega kinnitatakse kalastajate 2020. aasta püügivõimalused. Suurima muudatusena antakse tulevaks aastaks kõik Läänemere nakkevõrkude kalastuskaardid kalendrinädalate kaupa.

“Muudatusega vähendatakse oluliselt merele antavate kalastuskaartide puhul tekkinud ebavõrdsust, kus osad said osta kuuajalisi kalastuskaarte ja teised mitte. Teisisõnu – ühtlustasime süsteemi ja viime kalastuskaartide defitsiidi miinimumini,” selgitas keskkonnaminister Rene Kokk muudatuse vajalikkust.

Nädalapõhised kalastuskaardid on vaid üks samm nakkevõrgu kalastuskaartide jagamise paindlikumaks tegemisel. “Nagu iga uue asjaga vaatame ka siin esmalt, kuidas lubade kõigile jätkumisega on. Seni on püügivõimaluste puudujääk tekkinud peamiselt kuuajaliste kalastuskaartide puhul ning nädalaste kaartide süsteem on seda juba oluliselt leevendanud,” lisas keskkonnaminister.

Olgugi et nädalapõhise kalastusloa püügiaeg on lühem, on kogemused näidanud, et harrastajatele nädalasest püügiperioodist piisab. Samuti peaks selline lähenemine vähendama vajadust taotleda kalastuskaarti pikalt ette, nii nagu see siiani defitsiidi hirmus oli. Muudatus ei puuduta püsiasustusega väikesaarte elanikke.

Kuivõrd nädalase kalastuskaardi hind on 7 eurot (ühe kalendrikuu hind on 2019. aastal 13 eurot), läheb juhtudel, kui kalastaja siiski soovib võtta ühes kuus neli nädalakaarti püük püüdja jaoks kaks korda kallimaks. Samas ei saa seda liiga kalliks pidada, sest ühe võrgupüügi ööpäeva hinnaks kujuneb 1 euro, mis on täpselt sama suur, kui on harrastuspüügiõigus üheks ööpäevaks õngpüünistega püügil.

Samalaadne muudatus ootab ees ka Võrtsjärve. Teistel siseveekogudel katsetati nädalaste kalastuskaartide jagamist käesoleval aastal esmakordselt. Siseveekogudest ei puuduta muudatus ainult Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve.