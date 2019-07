Jõgeva on võib-olla ainus Eesti linn, mille mainimine meenutab kohe ilma – on seal ju meie külmapealinn. Tavainimesele tuleb kindlasti meelde ka ‘Jõgeva kollane’, populaarseim kartulisort, mis on “tähtsal kohal ka Eesti kultuuris”, nagu tähendatakse Vikipeedias.

Sadade agronoomide, põllumajandusjuhtide, sordiaretajate ja klimatoloogide jaoks oli sama tuntud seal kandis tegutsenud Karl Põiklik.