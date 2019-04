Jõhvi ei leia ametist tõrjutud töötajate asemele uusi

Põhjarannik RUS 51

Jõhvi vallavalitsuses personalivahetusega alustanud endine vallavanem Martin Repinski on nüüd Riigikogu liige. Foto: Priit Simson

Jõhvi vallavalitsus on hädas, et leida kevadel ametist vabastamise laine käigus minema saadetud kogenud töötajate asemele uusi spetsialiste, ning enamik konkursse on nurjunud.