Joogipruulijad sogases vees: suurtootjad panevad magusatele väliüritustele käpa peale

Ain Alvela ml@maaleht.ee RUS

Siidrikoja juht Sulev Nõmmann kinnitab, et ainuüksi Lõuna-Eestis on suvisel ajal ridamisi väliüritusi, kuhu väiketootjal oma kraamiga asja ei ole, olgu selleks kas või äsja “Parima toiduaine” konkursil diplomi saanud vahuvein Rosanna. Tanel Meos

Suviste väliürituste hooaeg ning sellega ka joogitootjate müügi kõrgpunkt on saabumas, ent mõned väiketootjad on mornid – suurtoetajad üritavad festivale kaaperdada, et “võõrastest” platsi puhtaks saada, kirjutab homne Maaleht.