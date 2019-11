Jõuluvanad vallutavad laupäeval Kihnu saare

„Alati oleme kuskil advendiküünlaid süüdanud ja pikki kõnesid pidanud , laste laulmisi ja luuletusi kuulanud. Suur rõhk on olnud taatide-memmede igakülgsel koolitamisel: juuksuri-grimmi-kostüümiõpe, sõnakunst ja näitlejameisterlikkus, psühholoogia, väikelaste eripärad, leiva-, õlle-, või- ja verivorstitegu, savitöö, puutöö, ketramine, kudumine, tikkimine, pilutamine, hobuse rakendamine, laulmine, tantsimine, jooga, pillimäng ja koorilaul, kingituste pakkimine ja pai tegemine jne.”

On oluline teada, et Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse jõulutaadid-memmed kannavad punast valge nupuga keppi, millele on kirjutatud need aastaarvud, mil ta on konverentsil osalenud . Praeguseks on välja antud 100 keppi.

Kiitus aasta taatidele



Ärni-taat saatis Maalehele ka ülevaate konverentside paikadest ja kokkusaaamistel aasta jõulutaadi tiitliga pärjatutest.

2001 - 2007 olid konverentsid Pärnus. Siis mindi reisima: 2008 Saaremaa, 2009 Paide, 2010 Tartu – aasta taat jõuluvana Santa Uno Tallinnast, 2011 Pärnu – aasta taat jõuluvana Ärni Pärnust, 2012 Vormsi - aasta taat jõuluvana Julius Harjumaalt, 2013 Saaremaa – aasta taat jõuluvana Santa Äffy Tallinnast, 2014 Vana-Võrumaa – aasta taat jõuluvana Volli Tartust, 2015 Jõhvi – aasta taat jõuluvana Arre Jõhvist, 2016 Valga – aasta taat jõuluvana Taadu Tartust, 2017 Kadrina, Rakvere – aasta taat jõuluvana Anti Rakverest, 2018 suur Pärnu – aasta taat jõuluvana Eedy Läänemaalt.