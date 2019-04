"See on nii eestlaslik, et kui midagi on halvasti, siis küsitakse, kellele saab näpuga näidata ja kelle suunas tuleb kive loopida. Valitsuse vastutust kannab lõpuks alati peaminister. Nii halvas, aga mõnikord ka heas.

Sest hetkel ei ole koalitsioonileppes konkreetselt ühtegi kuupäeva ega aastat, millal me teatud rahalisi lubadusi täita saame. "